Могерини: США остаются друзьями Евросоюза

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Федерика Могерини заверила, что Соединенные Штаты остаются друзьями Евросоюза. Об этом она сказала перед встречей глав МИД Евросоюза в понедельник, 16 июля.



Так, по словам Могерини, изменения в администрации "не меняют дружбу между странами и народами". При этом в воскресенье американский лидер Дональд Трамп заявил, что Евросоюз является врагом Штатов, учитывая то, что происходит между странами в сфере торговли.



"Мы уверены, мы считаем друзьями и партнерами Соединенные Штаты, близкими друзьями и партнерами. Мы всегда будем так считать", - подчеркнула Могерини.

