Ford переходит на производство электромобилей

Компания Ford будет переходить на производство электромобилей, постепенно отказываясь от двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Об этом в интервью изданию Engadget рассказал глобальный директор "зеленого" направления марки Тед Каннис.



По словам топ-менеджера, автомобильный мир меняется, и компании необходимо идти в ногу со временем.



Он отметил, что "Ford намерен выпускать EV`ы, ориентированные на разную публику и рынки", поскольку "дни обычных машин подходят к концу".



Одним из первых электромобилей Ford нового поколения станут Mustang и внедорожник Mach 1 - они появятся в 2020 году.



К 2022 году компания планирует представить еще 16 электрокаров, плюс 24 подзаряжаемых гибрида, среди которых будет пикап F-Серии - самый продаваемый на сегодня автомобиль в мире.



Ранее об отказе от авто с ДВС заявляли многие крупные автопроизводители, в частности, Toyota, Volvo, Peugeot и другие.

