В УЕФА внимательно мониторят скандальный трансфер Ярмоленко в клуб "Боруссия"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осуществляет регулярный финансовый мониторинг "ФК "Динамо Киев". Об этом УНН сообщили в пресс-службе УЕФА, комментируя неуплату ФК "платежа солидарности" за трансфер футболиста Ярмоленко.



"ФК "Динамо Киев", а также все другие клубы, которые имеют квалификацию для клубных соревнований УЕФА, подлежат регулярному мониторингу, включая мониторинг просроченной кредиторской задолженности согласно Лицензированию Клуба УЕФА и в соответствии с Положениями о финансовых правилах игры", - сообщили в УЕФА.



В прошлом году нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко стал игроком дортмундской "Боруссии".



Сумма трансфера Ярмоленко составила 25 млн евро, которые ООО "Футбольный клуб Динамо (Киев)" (Украина) вместе с созданной ими же компанией "Динамо Киев" (Кипр) Лтд получили от дортмундской "Боруссии". Об этом сообщает издание "Футбол.юа.тв".



При этом, по данным СМИ, черниговская детско-юношеская школа, где воспитывался Ярмоленко, за трансфер игрока в немецкий футбольный клуб так и не получила платеж солидарности от "Динамо" в полном объеме.



Общая сумма, которую "Динамо" должно перечислить "Юности", составляет 285 тыс. евро. По словам Президента "Динамо" Игоря Суркиса, по состоянию на апрель футбольный клуб заплатил 150 тыс. евро, еще 135 тыс. Суркис пообещал оплатить.



Однако Ярмоленко является воспитанником СДЮШОР "Юность" в Чернигове, а 150 тыс. евро, по данным профильных СМИ, были получены ОО "Черниговский областной футбольный клуб Юность", которая не имеет отношения к материнской школе футболиста. СМИ пишут, что ГО "Черниговский областной футбольный клуб Юность" может быть связан с братьями Игорем и Григорием Суркисом.



По данному факту правоохранительные органы Украины уже возбудили уголовное производство.

