КГГА утвердила проект строительства метро на Виноградарь

Киевская городская государственная администрация утвердила проект строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции Сирец на жилищный массив Виноградарь. Линия будет состоять из двух станций – Мостицкая, Проспект Правды, а также из участка вилочного ответвления в сторону станции Виноградарь. Об этом говорится в распоряжении КГГА №1216 от 11 июля 2018 года, сообщает LIGA.net.



Стоимость строительных работ, которые, как ожидается, будут длиться 36 месяцев, оцениваются в 6,3 млрд грн.



Согласно распоряжению, участок метрополитена будет пропускной способностью 40 пар поездов в час. Общее количество работающих составит 100 человек, количество созданных рабочих мест - 60.



Проект будет реализован за счет средств местного бюджета, отмечается в документе.



Сроки начала строительства не уточняются.

