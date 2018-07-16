Британский дайвер подаст в суд на Илона Маска за обвинения в педофилии

Спасатель из Великобритании Верн Ансворт заявил, что собирается подать в суд на миллиардера, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска за то, что тот назвал его в твиттере «педо-парнем». Об этом сообщает американский телеканал CNN.



Отмечается, что твит с обвинением в педофилии миллиардер написал после того, как Ансворт назвал «пиар-трюком» мини-субмарину Маска, с помощью которой тот попытался принять участие в спасении детей из пещеры в Таиланде. Маск уже удалил скандальное сообщение.



«По-моему, он назвал меня педофилом… Что ж, (если) спасение 12 детей подходит под это определение, то это ставит всех в одинаковое положение», — заявил Ансворт.



Спасатель также заявил, что не собирается больше давать комментарии про Маска, однако «полагает, что люди понимают, что это за парень».

