Трамп превзошел Путина в опозданиях

Президент США Дональд Трамп приехал на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным с опозданием.



Как отмечает агентство, Трамп прибыл на место проведения встречи — в президентский дворец в центре Хельсинки — на 20 минут позже Путина. Глав государств встретил президент Финляндии Саули Ниинистё.



Российский лидер также прибыл во дворец с опозданием относительно назначенного времени. Его приезд на место проведения встречи планировался в 13:00 по местному времени, однако задержался, так как самолет приземлился на полчаса позже, чем ожидалось.



В результате начало переговоров отстает от запланированного: график сдвинулся примерно на час.

