Лондон исключает проведение второго референдума по Brexit

Власти Великобритании не намерены проводить второй референдум по Brexit вне зависимости от обстоятельств, заявил в понедельник пресс-секретарь премьера Великобритании Терезы Мэй. "Британская общественность проголосовала за выход из Европейского союза. Второго референдума не будет ни при каких обстоятельствах", - приводит слова пресс-секретаря Т.Мэй газета "Дейли стар".



Ранее в понедельник в газете "Таймс" появилась статья бывшего министра образования Великобритании Джастины Грининг под заголовком "Новый референдум по Brexit - единственный способ выйти из тупика". Дж.Грининг - член Консервативной партии, лидером которой является Т.Мэй. Дж.Грининг назвала предложение Т.Мэй по частичному сохранению Великобритании в составе единого рынка с ЕС "худшим из возможных".



"Единственное решение - забрать окончательное решение по Brexit из рук зашедших в тупик политиков, прочь от закулисных сделок, и отдать его обратно людям", - заявила Дж.Грининг.



На прошлой неделе в связи с позицией Т.Мэй по Brexit подали в отставку министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Всего из-за несогласия с премьером подали в отставку девять британских политиков.



В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС. Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

