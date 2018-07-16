Из чешского зоопарка сбежали два тигра и лев

В Чехии из частного зоопарка в Градецке сбежали два льва и тигр, жителей попросили не покидать свои дома. Об этом сообщает чешский портал iDNES.cz.



По имеющейся информации, животным удалось сломать затвор в клетке, после чего хищники выбрались на свободу. Местных жителей в целях безопасности попросили не выходить из домов.



Владелец зоопарка рассказал, что всех трех животных забрали из немецкого зоопарка и собирались отправить в Турцию. Клетки уже находились в автомобиле, когда хищники сбежали.



Как сообщили в полиции, для поиска сбежавших зверей были направлены восемь полицейских нарядов и вертолет. Предполагается, что животные не успели выбраться за пределы зоопарка, однако о возможной опасности предупредили жителей окрестных населенных пунктов.

