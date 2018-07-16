Booking из-за санкций запретил бронь жилья в Крыму

Сервис Booking.соm исключил возможность бронировать объекты размещения в аннексированном Крыму. Об этом сообщает компания "Крым. Реалии" со ссылкой на Booking.com.



Сайт компании сообщает об этом при попытке зарезервировать отель, хостел или квартиру в любой точке полуострова.



"К сожалению, в данный момент на нашем сайте невозможно забронировать проживание в Крыму с целью отдыха", – сообщается на сайте сервиса.



Владелица одного из хостелов в Судаке на своей странице в Facebook опубликовала официальный ответ от сервиса, в котором говорится, что компания ограничила бронирование из-за санкций Евросоюза.



"Компания Booking.соm всегда стремиться соблюдать все соответствующие и применимые законы, действующие на территории, где она работает. Поскольку Booking.соm B.V. базируется в Нидерландах, мы должны соблюдать торговые санкции ЕС в отношении Крыма. Согласно санкциям, компании Booking.соm не разрешено предлагать какие-либо услуги, непосредственно связанные с туристической деятельностью в Крыму", – говорится в ответе компании.

