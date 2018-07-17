Россия пытается блокировать вступление Македонии в НАТО - премьер

Российская Федерация вместе с некоторыми греческими бизнесменами финансируют протесты в Македонии и волну сопротивления против изменения названия страны для того, чтобы не позволить ей вступить в НАТО. Об этом заявил премьер Македонии Зоран Заев, передает УНН со ссылкой на Balkan Insight.



По данным Заева, бизнесмен заплатил гражданам Македонии от 13 до 21 000 долларов, чтобы они совершили акты насилия и другие провокации перед ключевым референдумом о названии Македонии, необходимым для того, чтобы страна смогла присоединиться к Североатлантическому альянсу.



Премьер Македонии при этом не называл фамилий, однако заявил, что расследование этого дела продолжается.

