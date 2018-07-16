Алексей Струлев: Меня пытаются заставить молчать, но я не сдамся

Алексей Струлев, кризис-менеджер КВЦ "Парковый", сообщает, что после того, как им был опубликован призыв о помощи, его страницу заблокировали из-за многочисленных жалоб.

“После того, как я опубликовал свое обращение о помощи в противостоянии рейдерскому захвату Паркового, и оно попало в СМИ, мою страницу преступно забросали бля*дские порохоботы жалобами и ее удалили! Но, я буду и дальше взывать о помощь и трубить во все инстанции, что нас пытается рейдерить правящая партия! Нас никто не победит! Мы выстоим! Мы открыто заявляем, что мы будем противостоять всем попыткам преступного захвата и смены собственника!

Несмотря на передачу имущества Амадеус в управление государственному предприятию, мы успешно продолжаем осуществлять свою деятельность и взыскивать долги с арендаторов! МЫ НЕ НАМЕРЕНЫ ОТДАВАТЬ СВОЮ СОБСТВЕННОСТЬ КОМУ ЛИБО!" сообщает Алексей Струлев на своей странице.

Напомним, ранее в СМИ было опубликовано заявление Алексея Струлева о том, что в отношении КВЦ “Парковый” была начата рейдерская атака. Виновными он указывает правящую партию и Президента, при этом, в доказательство своих слов подчеркивает, что на данный момент собственником скандально известной вертолетной площадки, которая находится на крыше Паркового стало доверенное лицо народного депутата от БПП Максима Ефимова – Сергей Московский.