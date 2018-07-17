Путин: Трамп считает незаконным присоединение Крыма, у нас иная точка зрения

Президент США Дональд Трамп придерживается позиции о незаконности аннексии полуострова Крым российской стороной, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Д.Трампом в Хельсинки в понедельник.



"Президента Трампа позиция по Крыму известна, он ее придерживается - он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российский Федерации. У нас другая точка зрения: мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций", - сказал В.Путин, отвечая на вопрос, что ему сказал президент США об официальном признании Крыма частью РФ



"Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт. Все", - добавил глава российского государства.

