Трамп надеется, что его встречи с Путиным будут частыми

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодарен президенту РФ Владимиру Путину за готовность продолжить открытый диалог и согласен "часто встречаться в будущем".



"Сегодня было несколько конструктивных часов, проведенных вместе. И это очень важно для обеих наших стран. Важно продолжить эту беседу, и мы согласились в том, что скорее всего будем часто встречаться в будущем, и надеемся, что решим все проблемы, которые мы обсуждали сегодня. Еще раз: президент Путин, благодарю вас", - заявил Д.Трамп на пресс-конференции по итогам российско-американского саммита.



"Сегодняшняя встреча - это только начало длительного процесса. Но мы первый шаг сделали к лучшему будущему, к будущему, в котором будет прочный диалог и много размышлений. Наши ожидания базируются на реальной цели, но мы желаем дружбы, сотрудничества и мира", - сказал Д.Трамп.



"Я думаю, что могу это сказать не только от имени Америки, но и от имени России: президент Путин, я хочу вас еще раз поблагодарить за то, что вы присоединились ко мне, к этой дискуссии и в том, что вы продолжили открытый диалог между нашими странами", - сказал Д.Трамп.



Он подчеркнул, что у России и США есть длительная традиция дипломатии "для всеобщего блага".



Д.Трамп назвал открытым и продуктивным диалог с В.Путиным и выразил надежду, что этот диалог приведет к миру и стабильности.



"Мы обсудили различные критические вопросы, важные для обеих стран. У нас был открытый и продуктивный диалог", - сказал Д.Трамп.



Он подчеркнул, что "конструктивный диалог между США и Россией дает возможность открыть путь к миру и стабильности в мире".



"Разногласия между нашими странами известны. И президент Путин, и я обсудили их детально сегодня. Если мы хотим решить проблемы, стоящие перед нашим миром, мы должны найти способ сотрудничества и найти точки соприкосновения", - добавил американский президент.



Д.Трамп отметил, что "даже в период "холодной войны" США и Россия могли поддерживать прочный диалог, но отношения никогда не были хуже, чем сейчас".

