Путин — о победе Трампа: «Я хотел, чтобы он выиграл»

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2016 году желал победы Дональда Трампа на выборах в США. «Я хотел, чтобы он выиграл, потому что он говорил о нормализации российско-американских отношений», — сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с Трампом.



Путин также заявил на пресс-конференции, что «Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться» в американские выборы.



Переговоры с Трампом президент России назвал «успешными и полезными».



Трамп заявил, что отношения США с Россией никогда не были такими плохими, как сейчас, но они стали меняться к лучшему, когда начались его переговоры с Путиным.

