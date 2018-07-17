США помогут Украине в укреплении обороноспособности на $100 млн - Полторак

США в ближайшее время окажут Украине помощь в укреплении обороноспособности на $100 млн, сообщил глава украинского оборонного ведомства Степан Полторак.



"Министр обороны США после принятия (в Украине - ИФ) закона о нацбезопасности, после анализа реформирования ВСУ подчеркнул, что в ближайшее время США окажут помощь Украине для укрепления обороноспособности украинской армии - для поставок вооружения, техники и оснащения на $100 млн", - сказал он в понедельник вечером в эфире телеканала IСTV в понедельник вечером, говоря о саммите НАТО.



По словам министра, на саммите также шла речь о смене формата взаимодействия, от совещательной - к конкретной помощи.



"Например, министр обороны Великобритании будет у нас с визитом в октябре, и мы рассматриваем вопрос поставок оснащения для ВСУ. Министр обороны Канады - мы уже подписали несколько договоров по поставке вооружения для Украины. С министром обороны Польши у нас тесное военно-техническое сотрудничество и вопросы по созданию и подготовке совместной бригады ЛитПолитУкрБриг", - рассказал С.Полторак.

