США обвинили в шпионаже гражданку России

Минюст США выдвинул обвинения в адрес гражданки России Марии Бутиной в связи с подозрениями в шпионаже и ведении деятельности в качестве агента РФ. Об этом говорится в решении суда округа Колумбия, опубликованном на сайте ведомства, передает Интерфакс.



Отмечается, что 29-летняя обвиняемая помещена под стражу. По версии следствия, она с 2015 года и, возможно, ранее занималась конспиративной деятельностью в округе Колумбия и в других местах в пользу правительств других государств, в первую очередь РФ.



В обвинительном заключении говорится, что с 2015 года и по меньшей мере до февраля 2017 года Бутина работала по распоряжению члена российского правительства, который раньше был депутатом, а теперь занимает высокий пост в Центробанке.



По информации американского ведомства, этот человек находится под санкциями Минфина США.



Также, по версии суда, Бутина использовала личные отношения с гражданином США, имеющим влияние на американскую политику.

