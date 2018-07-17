Путин: Реакция РФ в случае присоединения Украины к НАТО была бы отрицательной

Москва отрицательно относится к идее присоединения Украины или Грузии к НАТО, заявил во вторник президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу "Фокс ньюс".



"Перемещение инфраструктур НАТО ближе к нашим границам было бы угрозой, и наша реакция была бы крайне негативной", - сказал президент, отвечая на вопрос журналиста о том, как он относится к тому, что Украина или Грузия могут в будущем стать членами НАТО.

