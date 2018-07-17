Центр Киева перекроют на три дня из-за крестного хода – КГГА

В центре Киева на три дня ограничат движение транспорта в связи с проведением мероприятий по случаю празднования 1030-летия крещения Киевской Руси, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.



Как отмечается, движение ограничат из-за обращения Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), Киевской митрополии УПЦ и Патриархии украинской автокефальной ПЦ для проведения молебнов и крестных шествий.



Так, 24 июля с 12.00 до 13.00 будут перекрыты Андреевский спуск (от дома №23 до ул.Владимирской), ул.Десятинная (от ул.Владимирской до пл.Михайловской), пл.Михайловской, ул.Трехсвятительской (от пл.Михайловской до ул.Костельной).



27 июля с 11:00 до 16:30 перекроют ул.Трехсвятительскую (от пл.Михайловской до пл.Европейской), ул.Крещатик (от ул.Михайловской до пл.Европейской), Владимирский спуск (от пл.Почтовой до пл.Европейской), Парковую дорогу (от аллеи Героев Крут до ул.Михаила Грушевского), ул.Михаила Грушевского (от ул.Шелковичной до пл.Европейской).



28 июля с 12:00 до 13:30 ограничат движение транспорта на бульваре Тараса Шевченко (от дома №20 до дома №14), ул.Владимирской (от дома №56 до ул.Софийской), Владимирском проезде (от пл.Софиевской до пл.Михайловской).

