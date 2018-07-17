Порошенко в годовщину катастрофы МН17: Ответственность РФ неотвратима, терроризм должен быть наказан

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что Российская Федерация должна непременно понести наказание за катастрофу малазийского "Боинга" рейса МН17, произошедшую 4 года назад.



"Четыре года со дня поражения российской ракетой самолета рейса MH17. (…) Уверен, что ответственность РФ неотвратима. Терроризм должен быть осужден всем международным сообществом и наказан", - написал глава государства в Твиттере во вторник.



Он также выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе 4 года назад.



Самолет "Боинг" авиакомпании "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.



В мае 2018 года представитель Международной совместной следственной группой (JIT) по расследованию крушения МН17 (из уголовной полиции Нидерландов) Уилберт Паулсен сообщил: следствие установило, что самолет рейса МН17 был сбит из установки "Бук", попавшей из РФ на неподконтрольную территорию Донбасса.



25 мая правительства Нидерландов и Австралии заявили, что возлагают на РФ ответственность за сбитый "Боинг" рейса MH17.

