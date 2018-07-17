НБУ показал новые 20 гривен

Осенью, 25 сентября 2018 года, в наличном обороте появится новая банкнота номиналом 20 грн. Об этом во время презентации новой 20-гривневой банкноты образца 2018 года сообщил директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, передает корреспондент УНН.



"Национальный банк обновил дизайн и усовершенствовал систему защиты банкноты номиналом 20 гривен. Новая банкнота будет введена в оборот 25 сентября 2018 года", - сказал Зайвенко.



Как уточнил он, обновленная банкнота является законным платежным средством на территории Украины. НБУ планирует изготовить и ввести в оборот около 5 млн штук обновленных банкнот. Гражданам не придется обменивать старые банкноты на новые. Банкноты образца 2003 года и 2018 годов будут находиться в обращении одновременно. Новые банкноты постепенно будут замещать старые. НБУ заменять старые и изношенные банкноты образца 2003 года новыми.



По словам Зайвенко, по состоянию на начало июля количество банкнот номиналом 20 гривен в обороте составила почти 127 млн ​​штук (около 4,4% от общего количества банкнот в наличном обороте).

