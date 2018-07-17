Посольство в Иерусалиме обойдется США в сто раз дороже - СМИ

США потратят на строительство нового посольства в Иерусалиме 21,2 миллиона долларов. Эта сумма превышает запланированный бюджет в сто раз, передает УНН со ссылкой на The Times of Israel.



Фирма Desbuild Limak D&K, базирующаяся в штате Мэриленд, получила контракт на 21,2 миллиона долларов на разработку и создание "комплексных обновлений безопасности" в посольстве, сообщает издание, ссылаясь на официальные документы, обнародованные на этой неделе местными СМИ.



Ранее президент США Дональд Трамп высказывал предположение, что возведение здания будет стоить около 250 тысяч долларов.



Отмечается, что США уже потратили 335 тысяч 402 доллара на реконструкцию посольства - бывшего консульства - перед его открытием в мае.

