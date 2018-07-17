В США на шоу талантов в следующий круг вышел пес

В Сети появилось видео, как пес по кличке Оскар выступает на шоу талантов для людей. Ролик опубликовали сами организаторы America’s Got Talent.



Хозяйка Пэм привела на сцену шоу "У Америки есть талант" своего пса Оскара. Женщина заявила, что ее питомец умеет петь. Судьи сначала отнеслись к этому с недоверием. Но когда Оскар начал выступать под игру Пэмна на пианино, зрители в зале были тронуты, некоторые даже расплакались.







После выступления судьи огласили свой вердикт – золотистый ретривер Оскара Прошел в следующий тур. Но хозяйке пса сделали замечание о качестве игры.



Пес Оскар стал одним из самых интересных и необычных частников на американском талант-шоу.

