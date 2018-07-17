Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг спортсменов и представителей шоу-бизнеса с самыми высокими доходами.



В 2018 году на первой строчке оказался американский боксер Флойд Мейвезер. По подсчетам составителей рейтинга он заработал за год 285 миллионов долларов. Из них 275 миллионов долларов Мейвезер получил за бой с Конором Макгрегором.



Второе место занял актер Джордж Клуни с доходом 239 миллионов долларов, полученным, в основном, за счет продажи компании Casamigos, производящей текилу.



Третьей стала участница реалити-шоу, сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер. Она заработала за год 166,5 миллиона долларов, в том числе за счет линии косметики.

В 2017 году первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes занимал рэпер Шон Комбс (Дидди). В 2018 году он опустился на 32-е место.



При составлении рейтинга самых высокооплачиваемых знаменитостей в спорте и шоу-бизнесе учитывались доходы, полученные с июня 2017 года по июнь 2018 года, до вычета налогов.

