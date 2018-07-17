Россия приостановила работу "Северного потока" до августа

Газопровод Северный поток в Балтийском море полностью остановился на планово-предупредительный ремонт до конца месяца. Об этом сообщает Интерфакс во вторник, 17 июля.



"Остановка магистрали, по которой Евросоюз получает из России 170 млн кубометров газа в сутки, точно совпала с долгожданными трехсторонними переговорами по вопросам взаимодействия в газовой сфере между Россией, Украиной и Европейской комиссией", – говорится в сообщении.



По графику профилактические работы на газопроводе продлятся до утра 31 июля. В этот период будут произведены работы по техобслуживанию механических узлов оборудования и проверке систем автоматизации для обеспечения надежной работы обеих ниток газопровода в течение года.



Агентство отмечает, что остановка обоих ниток Северного потока "говорит не только о важности поставок российского газа по этой магистрали, но и о значимости украинского транзита".



В день остановки морской трубы номинация на прокачку газа через Украину по ужгородскому коридору выросла до 189 млн куб. м с 168 млн кубометров в понедельник.

