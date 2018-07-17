Один украинский военный погиб на Донбассе во вторник утром - Минобороны

Один украинский военнослужащий погиб с начала суток в результате обстрелов боевиков на Донбассе, сообщается на сайте Министерства обороны Украины во вторник.



"С полуночи в районе проведения операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России на Донбассе зафиксировано два прицельных вражеских обстрела. Оккупанты применили гранатометы и стрелковое вооружение по нашим защитникам в н.п. Золотое и Гнутово. Около 08.00 в результате боевых действий погиб один наш военнослужащий, 1978 г.р.", - говорится в сообщении.

