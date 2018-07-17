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Британский МИД полагает, что Россия должна признать ответственность за крушение Boeing
Новый глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант полагает, что Россия должна признать ответственность за крушение малайзийского Boeing (рейс MH17) в июле 2014 года на востоке Украины. Об этом говорится в его заявлении, распространенном во вторник пресс-службой Форин-офиса по случаю четвертой годовщины трагедии.
"Соединенное Королевство полностью поддерживает Австралию и Нидерланды в их призыве к РФ признать ответственность государства и сотрудничать с ними в их усилиях по обеспечению правосудия в отношении жертв этой трагедии. Великобритания будет продолжать полностью поддерживать работу Совместной следственной группы и призывает РФ в полной мере сотрудничать со следствием и оказывать любую помощь, которую оно запросит в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН", - добавил он.
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