Раскрыт спонсор встречи Трампа и Путина

Расходы на встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа оплатила Финляндия. Об этом сообщил премьер-министр страны Юха Сипиля, передает Iltalehti.fi.



Глава правительства не назвал точную сумму. Однако он отметил, что в столицу ради переговоров приехали 1,5 тысячи журналистов, и это стало отличной возможностью показать город миру. Сипиля добавил, что речь идет о достаточно простом способе улучшения имиджа Финляндии, в том числе как организатора встреч на высшем уровне.

