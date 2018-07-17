Медведчук о встрече Трамп-Путин: США не будут отстаивать интересы Украины

Ни разу не упомянув Украину во время общения с прессой, Дональд Трамп таким образом дал понять, что его дискуссия с Владимиром Путиным велась о вещах глобальных, с Украиной практически никак не связанных. Об этом в своем блоге написал лидер «Украинского выбора – Права народа» Виктор Медведчук, который сделал пять выводов по результатам встречи на высшем уровне в Хельсинки.



По мнению Медведчука, прогнозы и выводы украинских политиков и экспертов свидетельствуют о «катастрофической деградации внешней политики Украины, которая перестала оперировать категориями приоритетов, целей, задач и ресурсов для их выполнения и свелась к принципу «будем требовать все у всех и сразу — глядишь, что-то и дадут».



«Оценку такому подходу дал Дональд Трамп, ни разу не упомянувший Украину во время общения с прессой. И совершенно предсказуемо, что дискуссия велась о вещах глобальных, с Украиной практически никак не связанных, ведь лидеры США и России обсуждали то, что интересно и важно для них, их государств и проводимой ими политики», — отметил Медведчук.



То, что Соединенные Штаты не будут отстаивать интересы Киева ни в вопросах мирного урегулирования на Востоке Украины, ни в вопросах экономики, включая будущий так называемый транзит и использование украинской ГТС после 1 января 2020 года, очевидно, отметил политик.



«Позиция США в вопросе реализации Минских соглашений остается неизменной: эти соглашения должны выполняться, и их выполнение зависит не от Соединенных Штатов, которые не собираются вмешиваться, а от прямых переговоров Киева, Луганска, Донецка и Москвы. И американская, и российская сторона понимают, что США не должны поддерживать завышенные претензии Киева в этих переговорах. О позиции США в этом вопросе прекрасно осведомлены и европейцы. Буквально на днях председатель Европейского совета Туск заявил: «В нескольких беседах со мной президент Трамп не скрывал, что испытывает меньше восторгов относительно Украины...» И Дональд Трамп, и Владимир Путин, очевидно, достигли в этом вопросе полного согласия, ведь, когда президент РФ сказал, что Соединенные Штаты могли бы решительнее настаивать на добросовестной реализации Минских договоренностей, президент США возражать против этого не стал», — подчеркнул лидер «Украинского выбора».



Что касается «Северного потока — 2», то американский президент дал понять, что Соединенные Штаты будут бороться с Российской Федерацией за долю рынка с помощью экономических инструментов, а не политических мер, считает В.Медведчук.



«А это значит, что «Северному потоку — 2» практически ничего не угрожает. Как следствие, растет реальная угроза газовому транзиту через украинскую ГТС. Ответ Путина однозначен: этот транзит будет сохранен в случае урегулирования спора хозяйствующих субъектов — «Газпрома» и «Нафтогаза» — в Стокгольмском арбитражном суде. Но лично у меня есть большие сомнения, что это произойдет в ближайшее время», — пришел к выводу В.Медведчук, напомнив об «ограниченной позиции и крайне непрофессиональном поведении руководителей НАК «Нафтогаз»».



Как и два года назад, В.Медведчук считает, что необходимо вступить в переговоры по созданию газотранспортного консорциума, в котором будут участвовать Украина, Россия и страны ЕС.



«Это единственный путь, который позволяет сохранить транзит и получать выгоду, используя транзитные ресурсы Украины. Никаких других путей нет, как нет и предпосылок для их возникновения», — уверен лидер «Украинского выбора».



По его убеждению, встреча Путина и Трампа должна стать отрезвляющим душем для украинской власти.



«Не стоит ждать, что кто-то, кроме нас самих, начнет решать проблемы Украины, касающиеся мирного урегулирования, геополитики, экономики. Сегодня очевидно, что с учетом интересов Брюсселя и Вашингтона реализовывать «хотелки», которые каждый день рождаются в киевских кабинетах, никто не станет. Украине пора понять и признать это, потому что остальные страны поняли это давно и действуют соответственно — исходя из своих интересов и возможностей», — подытожил политик.

