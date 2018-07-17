В метро Киева за день до подорожания купили более пяти млн поездок

Пассажиры киевского метрополитена купили 5 971 525 поездок 13 июля, за день до подорожания стоимости проезда. Об этом во вторник, 17 июля, сообщает пресс-служба коммунального предприятия в соцсети Facebook.



"В прошлую пятницу наши пассажиры пополнили свои карточки метро на 5 971 525 поездок. Из них 4 568 800 - по тарифу 4,5 гривен", - говорится в сообщении.



В метрополитене напомнили, что теперь при пополнении карточки метро на 50 поездок стоимость каждой составит 6,5 гривен.

