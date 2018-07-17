Количество случаев заболевания корью за неделю сократилось на 16%

Количество случаев заболевания корью за неделю - с 9 по 15 июля - снизилось на 16% по сравнению с предыдущей неделей - до 855 инфицированных, 490 из них - дети, сообщил Центр общественного здоровья.



Всего с начала 2018 года корью заболели 25,854 тыс. чел., 15,405 тыс. из них - дети. Наибольшее количество случаев заболевания по-прежнему сохраняется во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях.



Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины в рамках мероприятий по реагированию на вспышку кори определило группы (лиц старше 18 лет) профессионального риска, которые по эпидемическим показаниям смогут вакцинироваться от кори иммунобиологическими препаратами, закупленными за счет средств государственного бюджета. Среди них, в частности, медработники, немедицинские работники учреждений здравоохранения, работники образовательных учреждений, а также студентам.



Кроме того, за счет средств госбюджета будут вакцинированы представители силовых структур – Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Службы безопасности Украины, Нацполиции и Нацгвардии, Государственной пограничной службы и Государственной службы охраны. При этом для иммунопрофилактики будут использованы остатки вакцин, закупленных за средства бюджета в предыдущие годы.



Согласно Национальному календарю прививок, вакцинация от кори проводится детям до 1 года и детям шести лет (две дозы).



Вакцины за средства госбюджета закупаются только для детей. Решение об иммунизации взрослых, которые в связи с профессиональной деятельностью находятся в группе риска, было принято как мероприятие по реагированию на вспышку заболевания.

