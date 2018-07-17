В ЕС поддержали предложение Киева по транзиту газа

Новый контракт на транзит российского газа через территорию Украины должен соответствовать европейскому праву. Об этом во вторник, 17 июля, заявил вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович, передает Интерфакс-Украина. "Будущий контракт должен полностью соответствовать европейскому праву и другим соглашениям о транзите. Это пойдет на пользу прозрачности... Это то, что, я думаю, необходимо обсуждать на экспертном уровне", - сказал он.



По словам Шефчовича, он предложит Украине и России провести экспертные встречи после летних каникул.



"Много вопросов, которые надо решить на техническом и на политическом уровне. Украине никогда не было легко вести переговоры с Россией... Есть много недоверия и жалоб, поэтому важно говорить с обеими сторонами и помочь обеим сторонам говорить друг с другом", - добавил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.



"Это была первая встреча и первые переговоры. По его словам, европейские лидеры следят за ходом переговоров", - отметил он.



"У нас общие интересы. Русские хотят продавать свой газ в Европе, Украина хочет получать пошлины за транзит... Это займет некоторое время, но мы должны использовать возможности. Мы считаем, что в этом году есть хорошие возможности добиться прогресса по существу", - сказал министр.

