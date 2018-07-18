Киев исключает мировое соглашение в газовом споре

Попытка России договориться о внесудебном урегулировании дел в Стокгольмском трибунале с уже вынесенным решением не пройдет. Об этом во вторник, 17 июля, заявил министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter, комментируя результаты переговоров по транзиту газа в Берлине. "Нужно следовать общепринятым юридическим нормам и международному праву", - отметил он.



Украина должна стать частью общего энергетического рынка Европейского союза, сообщил Климкин.



"Мы договорились с Еврокомиссией о принципах применения европейских энергетических правил в Украине. Мы должны стать частью совместного европейского рынка. Это будет лучшей гарантией для нас и для ЕС: выходим из совместных позиций", - написал он.



Он также выразил благодарность коллегам с Нафтогаза - Андрею Коболеву и Юрию Витренко - "за слаженную совместную командную работу".



Отметим, Климкин впервые возглавил делегацию Украины на трехсторонних переговорах по газу. Ранее эту функцию выполнял министр энергетики страны.

