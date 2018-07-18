Санкции против России останутся в силе – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские санкции в отношении России сохранятся. По словам президента, он согласен с выводами американских спецслужб, указывающими на то, что Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году. Общаясь с журналистами в Белом доме, Д.Трамп заявил, что "принимает выводы разведсообщества о том, что вмешательство (в президентские выборы 2016 года - ИФ) имело место".



Д.Трамп упомянул, что он "оговорился", когда на пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным говорил о вмешательстве РФ в американские выборы. Президент уточнил, что, по его мнению, никто, кроме России, не мог вмешиваться в выборы США.



В то же время Д.Трамп уточнил, что любые действия, предпринятые Россией, не оказали влияния на исход выборов.

