Бедных в Украине больше, чем пять лет назад - ВБ

Уровень бедности в Украине сейчас выше, чем пять лет назад. Об этом заявила директор Всемирного банка по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, передает во вторник, 17 июля, Укринформ.



"Экономический кризис, начавшийся в Украине в 2014 году, привел к тому, что уровень бедности сейчас выше, чем пять лет назад. Если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сегодня - 25%", - отметила Кахконен.



По ее словам, экономический потенциал Украины выше, чем таких стран, как Польша, Румыния, Грузия, Индонезия.



"В Украине самый большой в Европе запас плодородной земли. Выгодно и ее географическое положение на перекрестке Европы и Азии. Однако государственная политика в плане развития экономики отстала на 20 лет. Если будут изменения, в частности, создадут прозрачный рынок земли, будет и стимул для повышения стандартов жизни", - добавила Кахконен.



Она отметила, что Всемирный банк с 2014 года вложил в Украину больше, чем в другую страну.



"Вложено 5,5 млрд долларов, причем половина средств - 2,5 млрд долларов - в различные инвестиционные проекты, плюс 2 млрд - на поддержку региональных бюджетов для проведения реформ, еще 500 млн долларов - на поставку газа. К сожалению, не все эти деньги использованы в полном объеме, и мы ждем решений от правительства Украины", - пояснила Кахконен.

