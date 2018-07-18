Зидан перейдет работать в "Ювентус"

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан вернется к профессиональной деятельности в октябре, со ссылкой на Libertad Digital передает УНН.



Французскому специалисту была предложена должность советника "Ювентуса" по спортивным вопросам. Отмечается, что тренер согласится на эту работу, в которой приступит в октябре.



Последним местом работы 46-летнего наставника был "Реал", который он возглавлял с 2016 по 2018 год.



Напомним, известный в прошлом футболист сборной Франции, главный тренер клуба-победителя Лиги чемпионов "Реал Мадрид" Зинадин Зидан заявил, что уходит с поста.

