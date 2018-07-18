Трамп: встреча с Путиным прошла еще лучше, чем саммит НАТО

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла еще лучше, чем саммит НАТО, при этом отметив, что переговоры в НАТО принесут много денег. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.



"Тогда как у меня была замечательная встреча с НАТО, которая принесет много денег, моя встреча с Владимиром Путиным из России прошла еще лучше. К сожалению, об этом не сообщают: фейковые медиа сходят с ума", - написал Трамп.

