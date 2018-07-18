Полиция возбудила дело по факту проникновения группы лиц в здание НАБУ

Полиция начала уголовное производство по факту хулиганских действий группы лиц в здании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в Киеве.



Как сообщает во вторник отдел коммуникации полиции г.Киева, в дежурную часть поступило сообщение, что возле здания НАБУ неустановленные лица совершают противоправные действия. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции и экипажи патрульных.



На месте находилась группа лиц в количестве около 30 человек. Установлено, что часть из них вошла в приемную граждан НАБУ, повредив при этом входные двери. Кроме того, правонарушители повредили краской внешние роллеты здания и камеры видеонаблюдения", - сказано в сообщении.



Следователями начато уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4-х лет. Досудебное расследование по делу продолжается.



Ранее в это день в здание НАБУ в Киеве ворвались несколько человек пришедших на митинг за отставку директора Бюро Артема Сытника. Люди в футболках "некой ассоциации" зашли в холл Бюро, пытаясь устроить беспорядок. В частности, они обрисовали красной краской надписи на вывесках НАБУ, повесили на стеклянных дверях и окнах у входа плакаты с критикой деятельности А.Сытника, а также поставили перед зданием мусорный бак, написав на нем "Сытник". Затем протестующие покинули помещение Бюро.

