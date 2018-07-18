Глава "Киевстара" покидает компанию

Президент крупнейшего мобильного оператора компании "Киевстар" Петр Чернышов уходит в отставку, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник на украинском телеком-рынке.



Согласно данным предоставленным компанией Агентству по развитию инфраструктуры фондового рынка, П.Чернышов был переизбран на должность президента "Киевстар" с 14 июля 2017 года по 13 июля 2018 года.



Ранее, П.Чернышов уже сообщал журналистам о скором окончании его контракта в качестве главы "Киевстара", однако дальнейшие планы (свои и компании) не комментировал.

