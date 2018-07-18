В России майнеров заставят платить налоги с биткоинов

На майнеров и владельцев криптовалют в России будут распространяться действующие нормы Налогового кодекса. Об этом «Известиям» рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.



Законопроект о цифровых финансовых активах [криптовалютах] будет принят в осеннюю сессию Госдумы, сообщил Аксаков. Он пояснил, что для владельцев криптовалют не разработаны отдельные режимы налогообложения, поэтому к ним будут применяться действующие нормы налогового законодательства.



Аксаков предположил, что отдельные режимы взыскания налогов могли бы быть прописаны по инициативе правительства. «Если захотят отдельно описывать для этих видов бизнеса, то напишут. Пока налоговые вопросы мы никак не описываем», — объяснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку.

