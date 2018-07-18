Илон Маск извинился перед дайвером, спасавшим детей из пещеры в Таиланде

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск публично извинился перед дайвером Верном Ансвортом, участвовавшим в операции по спасению детей из затопленной пещеры в Таиланде.



Ансворт раскритиковал идею Маска об использовании минисубмарины для спасения детей, в ответ основатель Tesla и SpaceX назвал его «педофилом».



«Его действия не могут служить оправданием моих, и я приношу за это извинения господину Ансворту и компаниям, которые я представляю. Это моя и только моя вина», — написал Маск в твиттере, предварительно напомнив историю конфликта.

