Польша выдала Украине экс-главбуха "Укрспирта"

Генеральная прокуратура Польши удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о выдаче экс-главного бухгалтера ГП "Укрспирт" Сергея Безродного в Украину для привлечения к уголовной ответственности, передача состоялась 16 июля в пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" на границе с Польшей, он взят под арест. Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган в Facebook, передает УНН.



"Генеральная прокуратура Республики Польша удовлетворила ходатайство ГПУ о выдаче экс-главного бухгалтера ГП "Укрспирт" С.Безродного в Украину для привлечения к уголовной ответственности", - сообщила она.



Досудебным расследованием установлено, что Безродный, по предварительному сговору с другими должностными лицами, растратил средства госпредприятия на общую сумму 260 млн 808 тыс. 631 грн и по предварительному сговору группой лиц уклонился от уплаты налогов, что привело к непоступлению в госбюджет средств в размере 49 млн 859 тыс. 541,23 грн.



"Фактическая передача последнего была осуществлена ​​16.07.2018 в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Дорогуск- Ягодин", - добавила Сарган.



Постановлением Шевченковского районного суда Киева от 17 июля, по ее словам, Безродного взяли под арест с возможностью внесения залога в 27 млн ​​615 тыс. грн.



Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, проводится судебно-экономическая экспертиза. В пределах срока досудебного расследования ГПУ планируется его окончание и направление в суд с обвинительным актом.

