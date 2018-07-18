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- Ватикан разрешил терять девственность женщинам, которые посвятили себя служению Иисусу
Ватикан разрешил терять девственность женщинам, которые посвятили себя служению Иисусу
Женщинам, которые решили посвятить свою жизнь служению Христу, разрешили не хранить девственность.
Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Ватикана.
"Призыв дать клятву в безобидной, супружеский и плодотворной любви к Христу не сводится к символу физической невинности", - указано в документе.
Теперь девственность не является необходимой предпосылкой для прохождения обряда посвящения.
Новые правила могут призвать к служению религиозным убеждением женщин, которые были в сексуальных отношениях с мужчиной, а также овдовевших женщин.
Американская ассоциация посвященных девственниц заявила, что шокирована этим нововведением. Они напомнили Ватикану, что традиция католической церкви всегда основывалась на даровании невиновности как духовной, так и физической.
Во всем мире насчитывается примерно 5 тысяч "невест Христа" - светских женщин, которые не вступают в монашеский орден, но посвящают себя служению Христу. Во время церемонии они одеваются в белые одежды и дают обещание не выходить замуж и не вступать в половые отношения. Они обычно носят обручальные кольца как символ своей клятвы.