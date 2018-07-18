У Юпитера нашли 12 новых спутников

Астрономы из университета Карнеги открыли 12 новых спутников газового гиганта Юпитера.



Исследование опубликовано на сайте института.



Таким образом, общее число известных небесных тел внутри облака крупнейшей планеты Солнечной системы возросло до 79.



Команда ученых под руководством Скотта С. Шеппарда с Карнеги впервые заметила спутники весной 2017 года, когда они искали очень удаленные объекты Солнечной системы в рамках "охоты" за вероятно существующей массивной планетой далеко за пределами Плутона, которую часто называют "девятой планетой".







На присутствие большого небесного тела указывает необычное поведение объектов в дальних контурах Солнечной системы, которые движутся так, как если бы на них оказывалось мощное гравитационное воздействие.



"Юпитер просто оказался в том поле зрения, где мы искали чрезвычайно удаленные объекты Солнечной системы, поэтому мы смогли обнаружить новые спутники вокруг Юпитера и в то же время искали планеты на краю нашей Солнечной системы" , - сказал Шеппард.



Гарет Уильямс из Центра малых планет Международного астрономического союза использовал наблюдения команды для расчета орбит вновь открывшихся спутников.



"Нужно несколько наблюдений, чтобы подтвердить, что объект фактически вращается вокруг Юпитера", - сказал Уильямс. "Итак, весь процесс занял год".



Все открытые спутники имеют малый размер и обнаружены весной 2017 года с помощью 4-метрового телескопа имени Виктора Бланко в Чили.



Девять спутников относятся к внешней группе спутников Юпитера, и делают оборот вокруг планеты по ретроградной орбите примерно за два года. Два других находятся на меньшем расстоянии от небесного тела и вращаются с ним в одном направлении. Один из спутников получил имя "Валетудо" - его диаметр составляет меньше одного километра, объект является самым маленьким из известных спутников Юпитера.



Существует высокий риск того, что Valetudo столкнется с другим небесным телом и прекратит свое существование. Шеппард сравнивает этот спутник с машиной, которая едет по встречной полосе.



"Это просто показывает, насколько хаотичной была наша Солнечная система в прошлом. Эти внешние спутники Юпитера - это остатки хаоса. Причина, по которой эти объекты только сейчас открываются, заключается в том, что за последние десять лет технология телескопов резко улучшилась", - сказал Шеппард.

