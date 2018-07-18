Выявлена неожиданная польза кофейного аромата

Специалисты Технологического института Стивенс в США выяснили, что аромат кофе способен улучшить у людей выполнение аналитических задач, в частности стандартизированного теста GMAT для поступающих в зарубежные бизнес-школы. По мнению специалистов, это влияние обусловлено эффектом плацебо. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.



В эксперименте приняли участие около ста студентов, которые прошли тест GMAT (англ. Graduate Management Admission Test), состоящий из 10 вопросов по алгебре. Они были разделены на две группы, в одной из которых — опытной — добровольцы выполняли задачи в присутствии запаха кофе. Оказалось, что эти участники лучше выполняли тест, чем те, что были в контрольной группе.



Во второй части исследования ученые провели опрос среди 200 человек, которым было предложено подумать, как различные запахи влияют на деятельность людей. По мнению респондентов, аромат кофе должен повышать бдительность и энергичность, а также увеличивать продуктивность и улучшать выполнение различных задач. Учитывая то, что в эксперименте источник кофейного запаха не имел кофеина, специалисты считают, что полученные при тестировании результаты объясняются самовнушением.



Исследователи полагают, что в данном случае эффект плацебо может оказаться полезным в различных сферах жизни, в том числе в бизнесе. Например, можно использовать слабый аромат кофе для улучшения производительности учащихся и сотрудников.

