Экономист раскрыл манипуляции противников «Роттердам+»

По мнению известного экономиста, главы экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Бориса Кушнирука, в случае установления цены на уголь ниже «Роттердам+», «дешевизну» электроэнергии для промышленных потребителей придется оплачивать деньгами украинских налогоплательщиков.



«Увидел, сначала на УП, а затем на странице Андрея Геруса, следующий тезис: "Учитывая, что государственные шахты добудут у 3300000 тонн товарного угля, то оно обходится в 1,9 тыс грн бюджетных средств (из наших налогов) + 2,5 тыс грн из наших тарифов. Суммарно 4,4 тыс грн или 155 долларов за тонну. Во всех остальных странах такой уголь стоит 75-80 долларов за тонну, даже там, где уголь не добывается ". Это пишет тот самый уважаемый господин Герус, который себе публичное имя сделал на развенчивании "преступного" ценообразования на энергетический уголь на базе "Роттердам +". Он постоянно, категорически подчеркивал, что на самом деле себестоимость энергетического угля, добываемого в Украине, значительно дешевле цены, рассчитанной на условиях "Роттердам +". Но выясняется, что таки - нет. Он это сам признает. Себестоимость практически всего энергетического угля, добываемого на государственных шахтах, значительно дороже цены на него на внешних рынках.



Если устанавливать в административном порядке цену на уголь на условиях ниже "Роттердам +", тогда бы эти шахты были еще более убыточными, и еще больше бы пришлось платить из государственного бюджета на их содержание. Если за это дополнительно платилось бы из государственного бюджета, то есть наших с вами карманов, тогда эта низкая цена на уголь, по логике уважаемого господина Геруса, уже не была такой преступной. А возможно господин Герус считает, что цена на уголь, который добывается на частных шахтах, должна быть ниже цены на уголь на государственных шахтах? То есть должна определяться в режиме ручного управления, как это было во времена, когда он был членом НКРЭКУ, и задолго до того. С соответствующими занесением взяток членам НКРЭКУ», - пишет Борис Кушнирук.



С 2016 года энергетический регулятор – Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) осуществляет политику формирования тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий исходя из рыночных цен на энергоносители.



Это вызывает сопротивление крупных промышленных потребителей электроэнергии, в частности ферросплавных заводов олигархов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, в себестоимости которых цена электроэнергии доходит до 50%. Интересы промышленных потребителей электроэнергии лоббирует Ассоциация потребителей энергетики, возглавляемая экс-членом НКРЭКУ Андреем Герусом.



По данным НКРЭКУ тарифы на электроэнергию для населения в Украине остаются самыми низкими в Европе.

