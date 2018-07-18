Невыносимая жестокость антикоррупции

Полностью разделяю беспокойство посольства США в Украине по поводу вчерашних беспорядков возле развитых антикоррупционных органов нации. Это дикость, варварство, беспредел и просто угроза гражданскому обществу. Вандалы, вооруженные тортами известной торговой марки «Рошен», ворвались в здание Национального антикоррупционного агентства Украины (НАБУ), стали крушить телекамеры, угонять детективов и насиловать мирное население. Практически одновременно второй символ борьбы с коррупцией – Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подверглась провокативной атаке сразу трех группировок.



Ел попкорн, смотрел видео перепалки Шабунина с Кивой и много думал. Как на пятом году решительных реформ и войны с РФ могло произойти такое? Безобразие. И, главное, кто кого бьет? Почему Кива в зеленке как и Виталик? Кто из них, б…ть, представляет гражданское общество? Почему в деле фигурируют торты «Рошен» под названием «Золотой Ключик»? Нет ли здесь намека на «золотой батон»? Если есть, то кто агент Кремля?



Одни вопросы и очень мало ответов. Начнем с Шабунина. Бескомпромиссный борец с коррупцией, зарекомендовавший себя на всех фронтах. В АТО не пошел по уважительной причине: не мог спокойно смотреть, как казнокрады глумятся над государственными потоками. У него, знаете ли, кровь вскипала в жилах. Один из самых крупных получателей американской грантовой помощи. Не он лично, конечно, а Центр противодействия коррупции, члены правления которого часто ездят в туры по экзотическим странам. В Таиланде очень развита система противодействия взяткам среди слонов. Надо перенимать опыт. Что делал Виталий под стенами САП? Требовал с активистами отставки главного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого. Конечно, довольно странное требование, учитывая тот факт, что именно Холодницкий еще год назад считался одним из символов борьбы с коррупцией и пользовался поддержкой всего антикоррупционного сообщества. На него возлагали огромные надежды. Миллионы людей видели в Назаре нашего комиссара Каттани, который обезглавит преступного спрута путем отрубания всех его (спрута) щупалец. Потом его коллега по борьбе – глава НАБУ Артем Сытник, вмонтировал в аквариум очень, с...ка, чувствительное прослушивающее устройство. За два месяца мониторинга удалось разобрать маты золотых рыбок и разговоры в кабинете, которые теоретически могут опорочить честь и достоинство главного антикоррупционного прокурора. Началось кропотливое дисциплинарное разбирательство, поскольку Холодницкий – это не простой гопник с Троещины, которому можно дать по почкам и сделать «вертолет». Тут все очень непросто. Большая геополитика, Госдеп, ФБР, ЦРУ и, вполне вероятно, АНБ. Понимать надо.



Началось кропотливое дисциплинарное разбирательство, поскольку Холодницкий – это не простой гопник с Троещины, которому можно дать по почкам и сделать «вертолет». Тут все очень непросто. Большая геополитика, Госдеп, ФБР, ЦРУ и, вполне вероятно, АНБ.

Кристин Лагард, лучший друг Украины, открытым текстом говорила: не будет ВАС, не будет траншей, будете сосать лапу. Правда, сосать приходится до сих пор, но то такое…

Отношения между Сытником и Холодницким после «аквариумного дела» остаются хорошими. Рабочими. Они периодически обзывают друг друга шизофрениками, требуют друг от друга уйти в отставку. Демократия, конечно, однако времени на поимку проклятых расхитителей национальной собственности почти не остается. Шабунин, насколько я понимаю, принял близко к сердцу сложившуюся ситуацию и пошел выражать свою гражданскую позицию прямо к зданию САП. Наверное, он консультировался со старшими товарищами, которые финансируют его прекрасный Центр, и те с пониманием отнеслись к его планам. Хотя, с другой стороны, странно все это. Очень трудно классифицировать антикоррупционеров, которые быстро становятся коррупционерами с помощью гребаных «золотых рыбок». Да… И именно в этот момент в табло Шабунину прилетел пакет со свежей зеленкой. Возможно, кидали сторонники лидера как бы Социалистической партии Ильи Кивы. Киву все знают по борьбе с наркотрафиком в системе МВД, селфи с голой жопой в стрингах и бигбордам со слоганом «Украина без Порошенко». Он очень решительный. Зачастую его решительность на порядок превышает предельную для человека работу мозга. Это важный для понимания общей ситуации факт. Кива тоже привел к САП своих сторонников – проверенных социалистов, почти членов европейского Социнтерна. Они требовали от Холодницкого решительной борьбы с коррупцией и как бы поддерживали его. Логично предположить, что желание засветить зеленкой было продиктовано исключительно глубоким чувством социальной справедливости. Произошло открытое столкновение Шабунина и Кивы уже после того, как Виталик окрасился в радикально зеленый цвет. Стороны конфликта назвали друг друга женщинами с пониженной социальной ответственностью. Причем находящимися на содержании у сутенеров, которые конфликтуют между собой. Нормальное ли это явление? Безусловно. Оно свидетельствует о развитом гражданском обществе, представители которого занимают активную жизненную позицию. Возможно, это станет началом заключения нового общественного договора по образцу, разработанному покойным ныне Руссо. Жаль, старик не дожил до этого.И тут в НАБУ ворвались неизвестные, которые устроили там погром. Зачем шугать Сытника, если уже Шабунин получил свою порцию зеленки? И как сюда вписать развитость гражданского общества? Национальное агентство, которое прославилось филигранной работой с аквариумами, видит в произошедшем некую политическую подоплеку. Мы тоже видим в этом политическую подоплеку, поскольку в двух случаях фигурируют торты одной и той же торговой марки. Необходимо пояснить, что кроме зеленки Виталий Шабунин принял в корпус несколько «рошеновских» тортиков. Совпадение? Не думаю.А теперь поставьте себя на место посольства США в Киеве. Они же, б…ть, столько сил и средств потратили на формирование в нашей стране совершенной, почти не имеющей аналогов в мире системы антикоррупционных органов. НАБУ, САП, ГБР (Государственное бюро расследований), теперь вот ВАС (Высший антикоррупционный суд). Разветвленная система антикоррупционных активистов, экспертов и центров. Я насчитал только 18 (!) организаций, которые занимаются антикоррупционной тематикой. На самом деле их гораздо больше. Надо обратиться к посольству Нидерландов, куда сливают всю грантовую помощь антикоррупционерам. Они в курсе. Так вот, целый МВФ два года буквально шантажировал Раду, требуя создания антикоррупционного суда. Кристин Лагард, лучший друг Украины, открытым текстом говорила: не будет ВАС, не будет траншей, будете сосать лапу. Правда, сосать приходится до сих пор, но то такое… Рабочий момент. Просто представьте себе уровень. Представили? А в итоге торты «Золотой ключик», погромы и облитый зеленкой Шабунин. Меня терзают смутные сомнения насчет эффективности антикоррупционной системы. Мое беспокойство разделяет Мари Йованович. Пришло время крепко подумать, как искоренить это позорное явление. И провести комплексную зачистку антикоррупционных органов, в которых засели подлые коррупционеры. А то скоро начнутся погромы в здании Высшего антикоррупционного суда, формирование которого идет полным ходом. Уверен: и там будут нечистые на руку служители Фемиды. Карма у этой системы такая.