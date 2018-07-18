240 чешских военных усилили силы НАТО в Литве

Со вторника около 240 чешских военнослужащих приступили к службе в дислоцированном в Рукле Йонавского района Литвы батальоне передовых сил НАТО, сообщило Министерство обороны республики.



Основу чешского военного контингента составляют бойцы 41-ого механизированного пехотного батальона, дислоцированного на северо-западе Чехии. Солдаты прибыли с боевыми машинами пехоты Pandur-II, оснащёнными 30-миллиметровыми пушками и противотанковыми ракетами Spike.



НАТО в 2017 году создало по международному батальону в Литве, Латвии, Эстонии и Польше. В этих военных единицах служит примерно по 1000 военнослужащих.



Численность дислоцированного в Литве батальона НАТО, которым командует Германия, насчитывает около 1200 бойцов.

