Супрун посоветовала есть мороженое при больном горле

Больное горло - не причина отказываться от мороженого, а также другой холодной пищи. Об этом сообщает на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.



"Прошли мимо холодильника с мороженым, потому что болит горло? Возвращайтесь назад, и смело выбирайте любимый пломбир. Нет причин отказываться от холодного лакомства, особенно в жаркую погоду. Тем более, что июль - месяц мороженого. Если болит горло, врачи обычно рекомендуют пить много теплой жидкости, полоскать соляным раствором и избегать острой и кислой пищи. Неожиданно, но вы можете добавить еще одну опцию для ослабления боли - есть холодную пищу. Есть холодное также рекомендует одна из лучших клиник в мире", - пишет Супрун.



На самом деле, холодное мороженое и замороженные фруктовые соки работают как анестетик, помогают успокоить воспаление и дать временное облегчение боли. Это ни в коем случае не может быть лечением, однако хороший метод временного обезболивания. Холодное стимулирует уменьшение отека, поэтому консервирует воспалительные процессы в горле. Кроме того, когда есть отек в горле, очень трудно есть обычные продукты. Небольшая порция мороженого помогает уменьшить боль и облегчает процесс глотания пищи.



"Однако важно выбирать натуральное мороженое с минимальным количеством добавок, поскольку кусочки шоколада, орешков, изюма или других сахарных ингредиентов могут вызвать раздражение. Или же выбирайте обычный фруктовый сок без каких-либо добавок", - подчеркнула Супрун.



Также Супрун отметила, что нужно есть небольшую порцию и очень медленно, не глотая большие куски. Избегать же следует продуктов, которые могут раздражать слизистую оболочку, а именно сухие продукты, как чипсы, сухарики, любые приправы, копченые продукты, кофе, сырые овощи, конечно же стоит отказаться от алкоголя и курения.



"Потребление холодной пищи имеет смысл только для кратковременного облегчения боли в горле, однако это не основной метод лечения. Будьте осторожны и всегда консультируйтесь с врачом", - подытожила Супрун.

