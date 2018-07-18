«Ювентус» опроверг информацию о приглашении Зидана

Туринский «Ювентус» не предлагал бывшему наставнику мадридского «Реала» Зинедину Зидану стать новым спортивным директором клуба, сообщает Sport24.



По сведениям издания AS, итальянский клуб не приглашал к себе ни Зидана, ни его 20-летнего сына Луку, выступающего на позиции вратаря. Отдельно отмечается тот факт, что должность, на которую якобы звали именитого специалиста, ныне занимает другая легенда туринцев — Павел Недвед.



Ранее сообщалось, что Зидан и «Ювентус» уже достигли договоренности по поводу работы француза в роли спортивного директора клуба.

