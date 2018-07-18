В Украине проведут пробную перепись населения

Кабинет министров Украины поручил Государственному комитету статистики в декабре 2019 года провести в Оболонском районе г.Киева и Бородянской районе Киевской области пробную перепись населения с использованием инновационных технологий сбора информации у населения.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение было приняло на заседании правительства в среду.



Согласно решению, правительство поручило соответствующим райадминистрациям содействовать подготовке и проведению пробной переписи.



Кроме того, Национальной полиции Украины поручено обеспечить безопасность и порядок во время проведения пробной переписи населения.



Как сообщалось, в апреле Кабмин создал межведомственную комиссию по вопросам содействия проведению всеукраинской переписи населения, которая наработает предложения по срокам и вариантам проведения пробной переписи населения.



Комиссия по результатам работы внесет предложения по выбору варианта ее проведения в 2020 году.